Çaldığı kamyonete başka plaka taktı

Bursa'da jandarma ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını izleyerek kamyonet hırsızını yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi'ye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde ikamet eden E.Y.'nin 20 Ekim Cumartesi günü evinin önünde park halindeki kamyoneti çalındı. E.Y.'nin ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedekiki kamera kayıtlarını inceleyerek, şüpheli bir motosiklet tespit etti. Plaka sorgusu yapılan motosikletin S.K.'nin üzerine olduğu, 3 gün önce oğlunun Y.Ş.'ye sattığı bilgisine ulaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Y.Ş.'nin Balat Mahallesi'ndeki evine operasyon yaptı. Çalınan kamyonet, evin deposunda parçalanmaya hazır, ikiz plaka takılı halde bulundu. Gözaltına alınan Y.Ş. çıkarıldığı adli mercilerce serbest bırakıldı. Y.Ş.'nin ağabeyi K.Ş. ise aranıyor. Hırsızlıkta kullanılan motosiklete el konurken, kamyonet sahibine teslim edildi.