Çalınan motor spor kulübünde parçalanmış vaziyette bulundu

Bursa'da çalıntı bir motosiklet, spor kulübünde parçalanmış hâlde bulundu.

Yıldırım Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Çakmak'ın 2010 model 16 CGD 08 plakalı motoru evinin önünden çalındı. Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalınan motoru Gürsu'da bir spor kulübünün alt katındaki blardo salonunda buldu. Ancak motorun parçalara ayrıldığını gören motorun sahibi Mustafa Çakmak şok oldu. Çakmak, “Polisler beni eşimi hastaneye götürdüğümde aradılar. Hastanede eşim doğam yapacaktı. Baba olmayı beklerken çalınan motorun bulunmasından dolayı sevinmiştim. Ancak motorun yanına gittiğimde neredeyse yarısı yoktu. Şasi numarası kazınmış, kullanılmaz vaziyetteydi. Motor bulunduğunda başında yakalanan Y.D. ve işyeri sahibi M.A. G'den şikayetçiyim” dedi.

Y.D. ve M.A.G. gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.