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18 Haziran 2018 08:32

Çalıntı otomobil park halinde alev alev yandı

Bursa’da çalıntı olduğu öne sürülen park halindeki otomobil alev alev yandı.

Çalıntı otomobil park halinde alev alev yandı

18 Haziran 2018 08:32

Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü.


Olay, merkez Nilüfer İlçe’si Üçevler Mahallesi, Dervişoğlu Sokak’ta meydana geldi. Çalıntı olduğu iddia edilen otomobilden gece saatlerinde duman yükselmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi alevleri büyümeden kontrol altına alırken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Alevlerin yandaki binaya sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınması muhtemel bir faciayı önledi.


Otomobilin sahibine ulaşmaya çalışan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.




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