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Çalıntı silahlarla yakalandılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığının yaptığı denetimde çalıntı olduğu belirlenen 2 tabanca ve bir adet tüfek ele geçirildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulamada, İnegöl ve Yeniceköy Mahallesi'nde ikamet eden S.K. ve E.Ö. isimli şahısların üzerinde 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet namlusu kesilip kısaltılmış av tüfeği ve 75 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma tarafından yapılan araştırmada malzemelerin hırsızlık malı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.K. ve E.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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