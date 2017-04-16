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16 Nisan 2017 15:44

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu oyunu kullandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 16 Nisan referandumunun milletin barışına, kardeşliğine katkı sağlayacağını belirterek, "Bundan sonraki süreçte dar siyasi çekişmeler azalacak, milletçe büyük hedeflere yürüyüşümüz güçlenecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu oyunu kullandı

16 Nisan 2017 15:44


Doktor Müezzinoğlu, oyunu saat 15.00’te merkez Osmangazi İlçesi Fatih Anadolu Teknik Lisesi’nde 2190 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Bakan Müezzinoğlu, bugün milletin vicdanının konuştuğunu ifade ederek, "Bu seçimin ardından milletçe büyük hedeflere yürüyüşümüz güçlenecek. Öyle inanıyorum, kısır çekişmelerin bittiği bir dönem olacak. Siyasi tercihlerimiz, bugün tercihlerimiz farklı olabilir ama biz birlikte büyük bir milletiz. Birlikte tarihi geleceğe yürüyen milletiz. Birlikte büyük hedefleri ve büyük hayalleri olan bir milletiz. O nedenle demokrasinin güzelliğini ayrışma değil birbirimizi tam aksine daha çok sevme, birlikte büyük hedeflere yürüyebilmeye vesile olması için arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçle ilgili bir sistem değişikliği önerisi milletimizin vicdanına getirildi. Bugün milletimizin vicdanı konuşuyor. 2-3 saat sonra milletimizin vicdanı ne dediyse herkes o vicdana teslim olacak. O vicdanın gereklerini yöneticiler, siyasiler millete yakışır şekilde yapmaya devam edecekler. Milletimiz ve geleceği için ülkemizin güçlü istikrarlı yolculuğu için hayırlı olmasını diliyorum. Fevkalade iyi olacaktır. Bursa ve ülkemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.




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