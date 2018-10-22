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Çamaşır deresine ağır bakım

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Çamaşır deresi BUSKİ ekiplerince temizlenerek kışa hazır hale getiriliyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Çamaşır deresi BUSKİ ekiplerince temizlenerek kışa hazır hale getiriliyor.


Halitpaşa Mahallesi'nin ortasından geçen Çamaşır deresi BUSKİ ekiplerince ağır ekipmanlar kullanılarak temizleniyor. Mudanya'nın nüfusu en kalabalık mahallesi olan Halitpaşa deresinin mesken atıkları başta olmak üzere yabanî otlar ve bitkiler yüzünden dibi görünmez haldeydi. Derenin çevresine haftada 2 gün kurulan pazarın atıkları da atılınca dere kötü görüntü ve koku yaymaya başlamıştı. Halkın talebini değerlendiren Büyükşehir Belediyesi dereyi temizledi. BUSKİ tarafından dereye indirilen mini dozerle dere yatağı temizlendi. Kamyonlarca atık çıkan derenin kışın yağacak yüksek yağışlarda taşması önlenmiş olacak.

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