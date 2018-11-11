Cambridge MUN'daki tek lise Bursa'dan

Dünyanın en prestijli Model United Nations (MUN) konferanslarından olan Cambridge MUN Konferansı'na katılan Bursalı öğrenciler, Türkiye'den ve dünyadan lise düzeyinde katılan tek öğrenci grubu olmanın ayrıcalığını yaşadı.

Bursa'daki özel bir lisenin öğrencilerinden oluşan MUN kulübü, İngiltere'de düzenlenen Cambridge MUN Konferansı'na katıldı. Konferansa Türkiye'den ve dünyadan lise düzeyinde katılan tek grup olan MUN Kulübü, bir hafta boyunca muhteşem bir deneyim edindi. Lisenin müdür yardımcısı Burak Yaşamış ile İngilizce öğretmeni Ecehan Aktürk'ün de öğrencilere eşlik ettiği konferansa dünyanın dört bir yanından üniversite düzeyinde 500 delege katıldı. Bursalı öğrencilerden oluşan MUN Kulübü, toplam 13 komitede dünya sorunlarının tartışılıp masaya yatırıldığı konferansta İngilizce dil hakimiyetleriyle diplomasi becerilerini geliştirme fırsatı buldular.

Model United Nations nedir?

Model United Nations (MUN), Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslar. Dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenciler, MUN konferanslarında gerçek dünya meselelerini tartışıyor. MUN, üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dünyanın pek çok akademik otoritesi tarafından öğrenciler için en prestijli akademik aktivite olarak kabul ediliyor. MUN konferanslarının sonuç bildirgeleri, tavsiye niteliğinde Birleşmiş Milletler'e gönderiliyor. Tipik bir Birleşmiş Milletler konferansı şeklinde geçen MUN konferanslarında öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev alıyor. MUN konferanslarına katılan öğrenciler, kendi ülkeleri adına değil başka bir ülke delegesi olarak konferanslara katılmak zorunda. Böylece öğrenciler, dünya meselelerine başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğreniyor ve farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi oluyor.