Cami avlusunda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, bıçaklanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi’nde bulunan Akşemsettin Camisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Ö.(35) cami avlusunda bulunan çay bahçesinde oturduğu sırada, iddiaya göre husumetli olduğu kişiler olay yerine 2 otomobille geldi. Nuri Ö.’nün yanına giderek bir süre konuşan 6 şahıs, aniden Nuri Ö.’ye tekme tokat saldırarak darp etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan Nuri Ö. kendini korumaya çalışırken şahıslardan biri tarafından birçok yerinden bıçakladı. Nuri Ö., yere yığılmasına rağmen darp edilmeye devam edildi.

Tüm yaşananlar güvenlik kamerasında

Nuri Ö.’yü birçok yerinden bıçaklayarak darp eden şahıslar, ayırmaya çalışan vatandaşların da üzerine yürüdükten sonra otomobillere binerek olay yerinden uzaklaştı. Şahısların uzaklaşmasının ardından olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin olay yerinde yapıldığı Nuri Ö., sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. 2 otomobille olay yerine gelen 6 şahsın, masada oturan Nuri Ö.’nün yanına giderek bir süre konuştuğu, daha sonra aniden saldırdıkları ve bıçaklayarak tekme tokat dövmeye devam ettikleri görüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.