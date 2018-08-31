Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 09:04

Cami avlusunda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa’da, cami avlusuna gelen kalabalık grup, husumetli olduğu iddia edilen şahsı tekme tokat darp edip bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Cami avlusunda bıçaklı kavga: 1 yaralı

31 Ağustos 2018 09:04

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken, bıçaklanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi’nde bulunan Akşemsettin Camisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Ö.(35) cami avlusunda bulunan çay bahçesinde oturduğu sırada, iddiaya göre husumetli olduğu kişiler olay yerine 2 otomobille geldi. Nuri Ö.’nün yanına giderek bir süre konuşan 6 şahıs, aniden Nuri Ö.’ye tekme tokat saldırarak darp etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan Nuri Ö. kendini korumaya çalışırken şahıslardan biri tarafından birçok yerinden bıçakladı. Nuri Ö., yere yığılmasına rağmen darp edilmeye devam edildi.



Tüm yaşananlar güvenlik kamerasında


Nuri Ö.’yü birçok yerinden bıçaklayarak darp eden şahıslar, ayırmaya çalışan vatandaşların da üzerine yürüdükten sonra otomobillere binerek olay yerinden uzaklaştı. Şahısların uzaklaşmasının ardından olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin olay yerinde yapıldığı Nuri Ö., sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. 2 otomobille olay yerine gelen 6 şahsın, masada oturan Nuri Ö.’nün yanına giderek bir süre konuştuğu, daha sonra aniden saldırdıkları ve bıçaklayarak tekme tokat dövmeye devam ettikleri görüldü.


Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç