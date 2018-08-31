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31 Ağustos 2018 17:11

Cami avlusundaki dehşetin zanlıları yakalandı

Bursa’da, cami avlusuna 2 otomobille gelerek, bir kişiyi darp edip bıçaklayan zanlılardan üçü yakalandı.

Cami avlusundaki dehşetin zanlıları yakalandı

31 Ağustos 2018 17:11


Olay, Yıldırım’a bağlı Selçukbey Mahallesi’nde bulunan Akşemsettin Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Ö. (35), cami avlusunda bulunan çay bahçesinde oturduğu sırada, iddiaya göre husumetli olduğu kişiler olay yerine 2 otomobille geldi. Nuri Ö.’nün yanına giderek bir süre konuşan 6 şahıs, aniden Nuri Ö.’ye tekme tokat saldırarak darp etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan Nuri Ö. kendini korumaya çalışırken şahıslardan biri tarafından birçok yerinden bıçakladı. Nuri Ö., yere yığılmasına rağmen darp edilmeye devam edildi.


Cami avlusunda Nuri Ö.’yü tekme tokat darp edip bıçaklayarak kaçan 6 şahsın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını ve olaya şahit olanları dinledi. Şüphelilerden A.Ç. ve kardeşi B.Ç. ile arkadaşları O.G. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan sorgularında, yakın arkadaşlarını Mudanya’da Nuri Ö.’nün bıçakladığını, bunun için kendisinden hesap sorduklarını söylediği öğrenildi. Polis, olaya karışan diğer 3 şahsı arıyor.




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