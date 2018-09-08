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08 Eylül 2018 09:44

Cami hırsızları yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde camiden hırsızlık yapan üç kişi Yenişehir’de yakalandı.

Cami hırsızları yakalandı

08 Eylül 2018 09:44


Olay, geçtiğimiz perşembe günü Yenimahalle Kara Halil Hayrettin Paşa Cami’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazının ardından cemaatin olmadığı sırada camiye giren Y.B. (17), U.O. (18) ve F.O. (13) imamın odasına girerek, çekmecede bulunan altın künye, iki adet kol saati ve sadaka kutusundan bir miktar parayı alarak kaçtı. Olayın fark edilmesinin ardından camiye gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Üç kişinin eşgalini belirleyen ekipler, Y.B,, U.O. ve F.O.’yu akşam saatlerinde Yenişehir’de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlıların, ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilecekleri öğrenildi.




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