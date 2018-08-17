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17 Ağustos 2018 14:18

Camiden 4 bin 500 puan topladı, genç odası kazandı

Bursa’da bir cami çocuklara namaz alışkanlığı aşılamak için ilginç bir yönteme baş vurdu.

Camiden 4 bin 500 puan topladı, genç odası kazandı

17 Ağustos 2018 14:18

45 gün camiye gelip en yüksek puanı alan çocuklar, hayal ettikleri hediyelerle ödüllendirildi.


Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Teleferik Camii hocası, Kur’an kursuna kayıtlı öğrencilere her namaza geldiklerinde belirledikleri sisteme göre günlük azami 100 puan vererek, 45 gün süren dönemin sonunda kazandıkları puanlara göre öğrencilere hediye dağıttı. 45 günlük namaz programının sonunda 4 bin 500 tam puan toplayan biri erkek biri kız olmak üzere 2 öğrenciye genç odası hediye edilirken, 20 öğrenciye telefon ve tablet, 50 öğrenciye bisiklet, 4 schooter ve 40 öğrenciye okul çantası hediye etti. Amaçlarının insanları namaz kılmaya ve ibadet etmeye teşik etmek olduğunu belirten Teleferik Camii hocası Mehmet Uzun, "Biz bir program başlattık. Sabah namazına gelen öğrencilerimize 20 puan, annesini veya babasını getirene 30 puan, kardeşini veya arkadaşını getirene 35 puan, günlük 100 puan olacak şekilde bir puan cetveli hazırladık. 45 günlük bu namaz programında en çok puanı alan kızımız ve oğlumuz 4500 puan aldı. Onlara da genç odası hediye ettik. Puanlama sırasına göre 10 öğrencimize telefon, 10 öğrencimize tablet, 50 öğrencimize bisiklet, 4 öğrencimize schooter ve 40 öğrencimize de okul çantası hediye ettik. Yardım edenlere teşekkür ediyoruz" dedi.


Çocukların okuduğu dualar ve ilahiler ile başlayan program, öğrencilerin hediyelerini almasının ardından son buldu.




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