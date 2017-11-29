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29 Kasım 2017 16:51

Çamları Koruma Derneği’ne kumar baskını

Bursa’da jandarma ekipleri, Çam ve Meşe Ağaçlarını Koruma Derneği’ne kumar baskını yaptı.

Çamları Koruma Derneği’ne kumar baskını

29 Kasım 2017 16:51


Lokale yapılan baskında, derneğe üye olmayan kişilerin derneğe girdiği ve tombala çekilerek kumar oynatıldığı tespit edildi. Dernek başkanı hakkında kumar oynamak için yer temini suçundan adli işlem yapılırken, dernek hakkında mevzuata aykırı lokal açılması sebebiyle adli işlem başlatıldı.


Bursa İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başka bir operasyonda ise, İstanbul’dan Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu metamfetamin maddesi getirdiği tespit edilen İ.Y Ovaakça gişelerinde aracıyla durduruldu. Araçta yapılan aramada, çiğ köfte içine zulalanmış 300 gram metamfetamin bulundu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.




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