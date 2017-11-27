Çamurlu kara lastiklerini çıkarıp bankaya çoraplarıyla girdi

Güvenlik görevlisi ne kadar ısrar etse de kadını kara lastiklerini giymeye ikna edemedi.

Türkiye’de daha önce de benzer örnekleri gündeme gelen olay Orhangazi’de yaşandı. Yeniköy Mahallesi’nde ikamet eden Binnaz Uysal, önceki gün bir bankanın şubesine geldi. Mesai saati bitmeden bankaya yetişmeye çalışan Binnaz Uysal, evine uğrayacak vakit bulamadı. Bahçeden çıkıp gelen Uysal, bankanın kapısına geldiğinde çamurlanan kara lastiklerini kapıda çıkarttı. Bankanın güvenlik görevlisi Binnaz Uysal’ı fark edince hemen yarına giderek, kara lastiklerini giymesini rica etti. Ancak güvenlikçinin ısrarına rağmen yaşlı kadın ikna olmadı ve ayağındaki çamurlu kara lastikleri bankanın kapısının yanına çıkartarak içeri girdi. Uysal, sırası gelince bankada işlemini yaptı. Ardından dışarıda bıraktığı lastiklerini yeniden giyerek bankadan ayrıldı. Yeniköylü Binnaz Uysal’ın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.