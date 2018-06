Can dostlar Nilüfer’de yalnız değil

Merkezde yapılan operasyonlarla yeniden sağlıklarına kavuşan can dostların büyük kısmı, kısırlaştırma işleminin ardından ya sahiplendiriliyor ya da doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Nilüfer Belediyesi’nin, 2003 yılında hayata geçirdiği ve sağladığı olanaklarla donanımlı bir tesis niteliği taşıyan Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde, can dostlara yönelik yapılan hizmetler, büyük bir özenle devam ediyor. Yaşamlarını doğada ve sokaklarda sürdürmeye çalışırken hastalanan veya yaralanan can dostlar, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ndeki ameliyathane, röntgen, muayene odaları ve laboratuvarda yapılan operasyonlarla sağlıklarına kavuşuyor. Can dostlar, kısırlaştırma işleminin ardından da ya doğal yaşam alanlarına geri salınıyor ya da sahiplendiriliyor.

Doğum locaları, kuduz müşahede, karantina, kedi ve yavru bölümleri, kedi yeni doğan üniteleri, kaloriferli kafes bölümleri ve sahiplendirme bölümleriyle can dostlara nitelikli hizmet veren Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, 2018 yılında da çok sayıda sokak hayvanına kucak açtı. Bin 70 sahipsiz köpek ile bin 704 sahipsiz kedinin yılın ilk beş ayında giriş yaptığı Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde, 446 can dostu kısırlaştırılarak doğal yaşam alanına salındı, 315 hayvan da duyarlı vatandaşlar tarafından sahiplenildi. 507 can dosta cerrahi operasyon yapıldığı merkezde, 440 can dost da dahili tedavilerle eski sağlıklarına kavuşturuldu.

Can dostlara mama desteğinde de bulunduklarını ifade eden Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker, bu kapsamda 2018 yılının ilk beş ayında 13 bin 675 kilogram mama dağıtıldığını belirtti. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacının da arttığına dikkat çeken Eker, "Nilüfer Belediyesi olarak can dostlarımıza otomatik su odaklarımız, beslenme odaklarımız ve kedi evlerimizle gereken desteği veriyoruz. Mevcut kedi evleri ve beslenme odaklarımıza önümüzdeki günlerde tam donanımlı 8 adet kedi evi ve otomatik beslenme odağı daha ilave edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak hayvanları için ‘Bir kap su, bir dolu hayat’ projemiz kapsamında su kaplarımızı dağıtmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, bizden alacakları bu kaplarla can dostlarımızın beslenmelerine katkıda bulunabilir” dedi.

Can dostların her türlü tedavi, operasyon ve bakımlarının yapılmasını hedeflediklerini söyleyen Eker, “Halkımız çevrelerinde gördükleri yaralı ve hasta can dostları ile ilgili bilgileri belediyemize ileterek onların sağlıklarına kavuşmalarına sağlayabilirler” diyerek duyarlı vatandaşlara çağrıda bulundu.