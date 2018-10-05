Can dostları öğrencilerle buluştu

Şahin Yılmaz İlkokulu öğrencileri barınakta hoşça vakit geçirdi. Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen programda çocuklara hayvan sevgisi aşılandı. Unutulmaz bir gün yaşayan öğrenciler merkezi gezerek hayvanları tanıma imkânı buldu. Bunun yanı sıra ata binen öğrencilerin yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi.

Öğrencilere hayvan haklarının öğretilmesi gerektiğini belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü, ama biz Osmangazi Belediyesi olarak sadece bir gün değil yılın her günü hayvanlarımızı koruyoruz. Sokaktaki başıboş hayvanlarımızın bakımlarını, tedavilerini yapıyoruz. Burası Avrupa'nın en iyi hayvan barınağı. Öğrencilerimize, hayvan sevgisini ve hayvan haklarını küçük yaşlardan itibaren öğretiyoruz” dedi.