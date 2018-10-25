Can dostları okullu oldu

Özel Eğitim Meslek Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun, öğrenci ve öğretmenlere Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi hakkında bilgiler verdi. Barınağın çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yosun, barınağa getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının son derece sağlıklı ve steril ortamlarda karşılandığını ifade etti.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun'un sunumunun ardından söz alan Veteriner Hekim Kadir Özdemir, çocukların pet-shop yerine barınaklardan hayvan sahiplenmelerini istedi. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Özdemir, daha sonra sahneye getirdiği ‘Arya' isimli Labrador cinsi köpeği, öğrencilere sevdirdi. Programın sonunda sahiplenilmesi için barınaktan getirilen yavru bir köpeğe isim vermek için öğrencilerin fikri alındı. Birçok ismin ortaya atıldığı değerlendirme sonunda yavru köpeğe ‘Ses' adı verildi.