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04 Eylül 2018 15:50

Can dostları Osmangazi’de sahiplerini bekliyor

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi hizmet vermeye başladı.

Can dostları Osmangazi’de sahiplerini bekliyor

04 Eylül 2018 15:50


Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak hayvanları için 10 yıldır çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü yönetiminde olan merkezde 450 köpek, 350 kedinin yanı sıra 6 adet at, 2 adet eşek ve 1 adet oğlak bulunuyor. Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan merkezde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ve vatandaşların teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi’nde, farklı türlerden yaklaşık 20 adet yavru kedi sahiplerini bekliyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler neticesinde barınağa getirilen sahipsiz hayvanların günlük bakım, tedavi ile aşıları veteriner hekimler tarafınca yapılıyor.


Sahipsiz hayvanlara en güzel şartlarda bakım ve tedavi hizmeti sunduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tamamen kedilere özel inşa ettiğimiz Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitemiz, faaliyete başladı. Yaklaşık 40 sahipsiz hayvanı bünyesinde barındıracak ünitemizde, kedilere özel oyun alanları da bulunuyor. Ocak ayı itibariyle 66 kedi ile birlikte toplam 232 can dostunu sahiplendirmekten büyük mutluluk duyuyor, vatandaşlarımızın onlara kucak açmalarını temenni ediyorum” dedi.




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