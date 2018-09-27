Can dostları sahiplerini bekliyor

Avrupa'nın en büyük ve en modern tesisi olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, binlerce can dostuna sahip çıkmaya devam ediyor.

11 yıldır faaliyet gösteren merkez, yavrulu anne bölümü ile yardıma muhtaç sokak hayvanlarına kucak açıyor. Merkezde gebe olarak gelip doğum yapan anne köpekler ve iki aya kadar annesiz toplanan yavrular, 70 gün anne altında kalıyor. Kısırlaştırılan ve aşılanan anne köpekler, sağlıklarına tam kavuşana kadar izlenmeleri ve gerekli müdahalelerin yapılması için barınakta korunuyor. Bunun yanı sıra sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ve vatandaşların teşvik edilmesi maksadıyla hayata geçirilen Yavrulu Anne Bölümü'nde yavrular, 40. günde iç ve dış parazitlerden arındırılarak aşı programına başlatılıyor.

Yavrulu Anne Bölümü'nde 17 köpeğin sahiplerini beklediğini vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tamamen köpeklere özel inşa ettiğimiz yavrulu anne bölümümüzde anne köpekler üç öğün beslenmekte, emmeyi bırakan yavrularımız ise süt ve özel mamaları ile takviyeli beslenmektedirler. Veteriner İşleri Müdürlüğümüze anneli yavru köpeklerin bakım ve beslenmeleri için yoğun talepler olduğundan kafes sayımızı arttırdık. Can dostlarımızı sahiplendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarımızın onlara kucak açmalarını temenni ediyorum” dedi.