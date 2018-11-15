Can dostlarına ziyaretçi akını

Avrupa'nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, can dostların en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

Sokak hayvanları için 10 yıldır faaliyet gösteren merkez, Türkiye'nin her yerindeki yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına kucak açıyor. Başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın tedavi edilmesine imkân sağlayan ileri teknoloji cihazlarının bulunduğu tesis, 2018 Ocak ayı itibariyle toplam 18 bin 863 vatandaşı ağırladı. Bunun yanı sıra 102 okuldan yüzlerce öğrenciye barınak yetkilileri tarafından tesiste yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler anlatıldı. Tesisi detaylı bir şekilde gezme fırsatı bulan öğrenciler aynı zamanda sokak hayvanları, hayvan sevgisi, hayvanlara davranış şekilleri, sokak hayvanlarından bulaşabilecek hastalıklar ve bakım hakkında bilgilendirildi.

114 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde 550 adet can dostunun bakımları görevli veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Yıl içerisinde 443 sokak hayvanını sıcak yuvaya kavuşturan barınak yetkilileri, evlerinde kedi ya da köpek beslemek isteyenlerin pet shoplardan almak yerine, barınakta kalan hayvanları sahiplenmelerini istedi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, barınağa gelen vatandaşların hayvan sahibi olması için her türlü kolaylığı sağladıklarını kaydederek, sahiplendirme aşamasından sonra hayvanların bakım ve tedavi konusunda da destek verildiğini belirtti.