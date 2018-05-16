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16 Mayıs 2018 09:11

Canavar frene basmıyor; 4 ayda 997 can kaybı

2008 yılının ilk 4 ayında ülke genelinde meydana gelen kazalarda 997 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Canavar frene basmıyor; 4 ayda 997 can kaybı

16 Mayıs 2018 09:11

2018’in Ocak-Mart döneminde meydana gelen 129 bin 914 trafik kazasında 85 bin 939 kişi de yaralandı. Uzmanlar, hastanelerdeki can kayıplarıyla birlikte yılın ilk dört ayında trafik terörünün yaklaşık 2 bin kişinin canına mal olduğuna dikkat çekiyor.


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak-Nisan dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Sadece geçen Nisan ayında ülke genelinde meydana gelen 35 bin 836 trafik kazasında 275 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 963 kişi de yaralandı. Yılın ilk 4 aylık döneminde ülke genelinde vukuu bulan 129 bin 914 trafik kazasında 997 kişi öldü, 85 bin 939 kişi yaralandı. Aynı dönemdeki 55 bin 472 kazaya sürücü hataları damga vurdu. Kuralları hiçe sayan 5 bin 714 yaya da kazaya sebep oldu. Sürücüyü lafa tutan 266 yolcu da kazalara davetiye çıkardı. Bilirkişi raporlarına göre; ülke genelindeki 313 kazada ise yol kusurlu bulundu.


Yılın ilk 4 ayındaki kazalardan bin 490’ı kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren bin 759 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. 2018’in Ocak - Nisan dönemindeki 988 kazaya da alkol alıp direksiyon başına geçen sürücüler sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 819 sürücü de onlarca ocağın sönmesinde başrol oynadı. Yılın 4 aylık dönemindeki bin 988 kazaya bisiklet, 24 kazaya at arabası, 616 kazaya traktör, 24 kazaya tramvay, 128 kazaya da hasta taşıyan ambulanslar neden oldu.


Bursa’da 26 kişi öldü


Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen resmi kaza verilerine göre; Artvin, Erzincan, Kilis ve Ardahan’da yılın ilk 4 ayında ölümlü kaza vuku bulmadı. Aynı dönemde Ankara’da 54, Bursa’da 26, İstanbul’da 52 ve İzmir’de 37 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2018’in ilk dört ayında bin 943 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da 4 bin 158 de maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bursa’da trafik kazalarında yaralanan 2 bin 958 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.




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