Çankaya Belediyesi’nden Nilüfer’e ‘mükemmellik’ incelemesi

Nilüfer Belediyesi’ne, çeşitli kamu kurumlarından kıyaslama ziyaretleri sürüyor. EFQM mükemmellik modeli kapsamında bilgi paylaşım konusunda rol model olan Nilüfer Belediyesi bu kez, mükemmellik sürecine giren Ankara’nın Çankaya Belediyesi’ni ağırladı. Çankaya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Ali Haydar Sonbay liderliğindeki 20 kişilik heyet, Nilüfer Belediyesi’nin Avrupa mükemmellik ödülü süreci hakkında bilgi aldı. Nilüfer Belediyesi’nin uyguladığı strateji yönetimi, süreç yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konusunda yapılan paylaşımları ilgiyle takip eden Çankaya Belediyesi heyeti, daha sonra Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile bir araya geldi. Doğanköy Mahallesi’nde ‘Başkan Burada’ karavanında, Başkan Mustafa Bozbey ile fikir alışverişinde bulunan Çankaya Belediyesi heyeti, bilgi paylaşımı için teşekkür ederek, bu konudaki iş birliğinin devam etmesini istedi.