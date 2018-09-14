Cankurtaranlar hayata bağladı

Bursa'nın deniz turizminden hak ettiği payı alması maksadıyla sahilleri daha temiz hâle getiren Büyükşehir Belediyesi, cankurtaran hizmetiyle yaz boyunca 181 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekibi, serinlemek ve yüzmek için denizden veya gölden faydalanan vatandaşları korumak maksadıyla yaz boyunca sahillerde devriye gezdi. Sezon öncesi özellikle mesire alanlarında yüzmeye uygun olmayan gölet, dere, baraj gölü gibi noktalara 230 adet güvenlik ve ikaz tabelaları dikildi.

Deniz ve plaj temizliğinin düzenli olarak yapılması, plajlara halkın yararlanabileceği duş sistemleri ve farklı tesislerin kurulması Bursa sahillerine olan ilgili her yıl artırırken, Gemlik, Mudanya, Karacabey, Orhangazi ve İznik ilçelerindeki 16 bin metrelik güvenli yüzülebilir plaj alanına, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nca 16 bin 650 metrelik güvenlik mantarı serildi. Bu tedbirlerin yanında 15 farklı noktada 45 cankurtaran ve 10 cankurtaran teknesi ile devriye atılarak, muhtemel tehlikelere karşı vatandaşlar uyarıldı.

1 Haziran - 14 Eylül 2018 tarihleri arasındaki yaz mevsimi boyunca İtfaiye Daire Başkanlığı kayıtlarına 188 boğulma vak'ası girdi. Bu olaylara anında müdahale eden cankurtaranlar, 181 vatandaşı kurtarmayı başardı. İki vatandaş cankurtaranların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, hayatını kaybeden 5 vatandaşın ise mesai saatleri haricinde ve yüzme alanı olarak belirlenen alanların dışında boğuldukları belirlendi.