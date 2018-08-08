Canlı ve ölü dokuyu ayırt eden yetenekli cihaz Tıp Fakültesi’nde

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) bağlı olarak faaliyet gösteren Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’na yaklaşık 800 bin liralık “floresans görüntüleme cihazı” bağışladı. Protokol imza törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Yakup Canıtez, Plastik ve RekonstrüktifCerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ramazan Kahveci, Prof. Dr. Selçuk Akın katıldı.

Türkiye’de ilk kez Fransız Pasteur Hastanesi’nde mikrocerrahi merkezi kuran cerrahlardan olan ve son olarak İstanbul Üniversitesi tıp Fakültesi’nden emekli olan ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, iş kazalarında kopan el, kol ve ayaklara müdahale etmede cerrahlara büyük kolaylık sağlayan cihazın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne hayırlı olmasını diledi.

Prof. Dr. Özkan, “Ülkemiz mikrocerrahide oldukça iyi durumda. Dünyadan hiçbir eksiğimiz yok. Bu cihaz cerrahlarımıza konfor veren, onları karanlıkta aydınlatan bir fener olacak” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfına teşekkür ederek cihazın cerrahlar için çok önemli oranda kolaylık sağlayacağını, ileride çok daha farklı kullanım alanlarında büyük başarılara vesile olacağını söyledi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay da, böyle gelişmiş bir cihazı bağışlayan TİSK’e bütün hastalar adına teşekkür etti.