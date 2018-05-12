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12 Mayıs 2018 11:51

Çanta atölyesi kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği çanta atölyesine katılan kursiyerler, deri, kumaş ve örgülerden yaptıkları eserleri sergiledi.

Çanta atölyesi kursiyerleri hünerlerini sergiledi

12 Mayıs 2018 11:51


Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen çanta atölyesine katılan kursiyerler eğitimlerini tamamladı. Funda Akman tarafından verilen ve yedi ay süren eğitimler sonunda kursiyerler, hünerlerini Konak Kültürevi’nde açtıkları sergide görücüye çıkardı. Sergi açılışını, Nilüfer Belediyesi Koordinatörü Dr. Sibel Özer yaptı. Özer, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına çalışmalarından dolayı kursiyerleri tebrik edip belgelerini verdi.


Kursiyerlerin deri, kumaş, çeşitli ip türlerini kullanarak ortaya koyduğu eserler ilgi gördü. Birbirinden farklı 90 çantanın bulunduğu sergi 18 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.




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