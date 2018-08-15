Cargill davasında son kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdi

Mahkeme, başvurucuların şikayetini haklı buldu ve ulusal yargı sürecinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. Bu kararın "hukukun üstünlüğü" ilkesi doğrultusunda geriye yönelik işletilerek, Cargill’e verilen bütün izinlerin iptalini ve tesisin yıkılmasını isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, "ABD’li bir aile şirketi olarak Cargill’in Orhangazi’de de bir fabrikasının kurulması ve faalieyete başlaması Bursa’ya çok sancılı bir dönem yaşattı. O dönemde İl Genel Meclisi üyesi olarak her zeminde Cargill’e karşı çıkanlardan birisiyim ve gelişmelerin de tanığı oldum. Cargill’e karşı mücadele Bursa’da o dönemden buyana Valilik yapmış önemli isimlerin görevlerinden alınmalarına yol açtı. Arada verilmiş çok sayıda yürütmeyi durdurma kararının da hükumetler tarafından yok sayıldığını ve uygulanmadığını unutmayalım. Cargill yasası olarak bilinen kanun değişikliği 2006-2008’de üst üste düzenlemelerle yapıldı. AİHM’in en son kararı, bugün gelinen noktada Bursa halkının haklı olduğunu, milli yargı sürecinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesinin ihlal edildiğini ortaya koymuştur. Artık bu aşamada AİHM kararının uygulanması, Cargill’e verilen tüm izinlerin iptali ve tesisin yıkılması gerekmektedir. İşe Cargill’in üretime geçmesine müsaade eden ve AK Parti hükümetince çıkarılmış özel yasanın iptalinden başlamak gerekiyor. Cargill’in üretimine derhal son vermesini, Bursa halkının oybirliğiyle itirazına rağmen yapılan bu tesisin de yıkılması gerektiğini haykırıyoruz" şeklinde konuştu.

Akkuş, "Bursa ve Türkiye kamuoyunun yakından izlediği Cargill davasında Amerikan şirketi davalılar arasında yer almadı. 1997’de başlayıp 20 yıl süren hukuk mücadelesinin tek muhatabı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanlığı, ilgili bakanlıkları ve Bursa Valiliği oldu. Birinci sınıf tarım arazisini hukuksuz bir şekilde Cargill için imara açan idare, henüz inşaat aşamasındayken verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını uygulamadığı gibi, tesisin bitirilip faaliyete geçmesine de göz yumdu. Sonrasında verilen iptal kararları da adeta görmezlikten gelinerek, aleyhte kararları bertaraf etmek için yeni idari kararlar alınmış, bunlar da yetmemiş yönetmelikler çıkarılmıştı" dedi.