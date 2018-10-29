İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarptığı kadının yanından ayrılmadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı. Sürücü ve yakınları kazada yaralanan kadının başından bir saniye bile ayrılmadı.


Alınan bilgilere göre, Mimar Sinan Caddesi'nde Bülent K. idaresindeki 16 NCS 27 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsen G.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan kadının yardımına araç sürücüsü ile çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine Gülsen G., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası hastaneye gelen sürücü ile yakınları yaralı kadını bir saniye olsun yalnız bırakmayarak moral vermeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.