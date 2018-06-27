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27 Haziran 2018 17:52

Çarşı deresine estetik dokunuş

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Çarşı deresinin etrafı güzelleştiriliyor.

Çarşı deresine estetik dokunuş

27 Haziran 2018 17:52


Gemlik Belediyesi ilçenin estetik görünümünü tâzelemeye devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, odun deposu istikametinden Gemlik körfezine bağlanarak ilçe merkezinden geçen Çarsı deresine boydan boya çift taraflı korkuluklar yaptı. Çarşı deresinin körfeze döküldüğü alana kadar olan kısmında ise 150 metre uzunluğundaki dere duvarları 2 bin metrekare patlatma traverten taşlarla kaplandı.


Belediye Başkanı Refik Yılmaz, dere boyunda korkuluklarla da vatandaşların can güvenliğini sağladıklarını, derenin çarşı içinde kalan kısmına da patlatma traverten taşlarla tabiî bir görünüm kazandırdıklarını dile getirdi. Yılmaz, önümüzdeki günlerde de devam edecek çalışmalar çerçevesinde dere tabanının mavi havuz taşları ile kaplanacağını bildirdi.




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