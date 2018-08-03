Çarşıda ‘Payitaht’ heyecanı başladı

3 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek alışveriş günlerinde 100 TL’lik alışverişle kayıt yaptıran müşteriler, 10 otomobilden birini kazanma fırsatına sahip olacak.

BTSO öncülüğünde Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) işbirliği ile düzenlenen alışveriş günleri için start bugün verildi. Osmanlı Devleti’nin ilk büyük çarşısı olan ve 7 asırlık tarihe tanıklık eden Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde 3 ay boyunca düzenlenecek olan organizasyon ile kent ekonomisinin kalbinin attığı bölgeye büyük hareketlilik kazandırılması hedefleniyor. Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Alışveriş günleri kapsamında orkestra ekiplerinin gösterisi vatandaşların ve esnafın büyük beğenisini topladı.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesindeki mağazalardan alışveriş yapan tüketiciler, anlaşmalı işyerlerinde toplamda 100 TL’lik her alışveriş için 1 çekiliş kuponu almaya hak kazanacak. Kampanyanın ardından yapılacak çekilişle talihlilere 10 otomobil hediye edilecek. İlk 2 yılda 200 bine yakın çekiliş kuponunun dağıtıldığı, 50 milyon TL’lik cironun sağlandığı Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri ile bu yıl bölge esnafına 45 milyon TL’lik bir iş hacminin oluşturulması hedefleniyor.