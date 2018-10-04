Çarşıdan alışveriş araba kazandırıyor

2 ay zarfında çarşı esnafı 15 milyon lira ciro yaparken, 40 binden fazla çekiliş kuponu dağıtıldı.

BTSO öncülüğünde bu yıl 3.'sü düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri', 7 asırlık geçmişe sahip tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde alışverişin canlanmasına öncülük ediyor. Osmanlı Devleti'nin ilk ticaret bölgesi olan 850 bin metrekarelik tarihi çarşı aynı zamanda ziyaretçilerine hem kentin tarihini hem de alışveriş kültürünü doyasıya yaşama imkanı sunuyor. 3 Ağustos'ta başlayan Payitaht Çarşı Alışveriş Günlerine Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği de destek veriyor. Üye işyerlerinden 100 liralık alışveriş yapan vatandaşlar 10 otomobilden birini kazanma şansı elde ediyor.

3 Kasım tarihine kadar devam edecek ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'ne vatandaşlar ilgi gösteriyor. Özellikle hafta sonunda tarihi çarşıya alışveriş yapan müşteriler kampanyaya katılım noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Alışveriş Günleri, Bursa tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin ticaret hacmine de ayrı bir güç katıyor. 3 Ağustos'tan bu yana Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri, üye iş yerlerinde 15 milyon lirayı aşkın iş hacminin oluşmasına öncülük etti. dağıtılan çekiliş kuponu sayısı ise 40 bini aştı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ve Divan Katibi Hakan Batmaz, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafını ziyaret etti. Kuyumcu esnafı tarafından düzenlenen etkinlikte Çarşı esnafına ve vatandaşlara aşure dağıtan Meclis Başkanı Uğur, aynı zamanda çarşı esnafına ‘hayırlı işler' diledi.

Meclis Başkanı Ali Uğur, Payitaht Çarşı Projesi ile çarşı ve hanlar bölgesinin tarihi dokusuna ve misyonuna uygun çalışmalara imza atıldığını söyledi. Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, alışveriş günlerinin şehir ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek, BTSO'ya yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.