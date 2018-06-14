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14 Haziran 2018 14:06

Çarşılarda bayram hareketliliği

Bursa’da Ramazan Bayramı öncesi çarşıda yoğunluk yaşanıyor.

Çarşılarda bayram hareketliliği

14 Haziran 2018 14:06

Bayram öncesi emeklilere verilen ikramiye de esnafın yüzünü güldürdü.


Bursa’da her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da çarşılarda yoğunluk yaşanıyor. Bursalılar başta kapalı çarşı olmak üzere alışveriş için pazarlara akın etti. Bayram öncesi emeklilere verilen ikramiye de esnafın yüzünü güldürdü. Uzun süredir esnaflık yaptığını belirten Enver Koç, bayram yoğunluğundan memnun olduğunu dile getirdi. Koç, “Geçenlerde bir müşterimiz geldi. ‘Emekli ikramiyesini verdiler. Çocukların hepsini giydirdim’ dedi. Ekonominin kalbini kadınlar tutuyor. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar tüketim yaptıkça ekonomide bir canlanma oluyor” dedi.


Bir başka esnaf da bayramda işlerinin güzel olduğunu belirterek, “Bu sene işlerimiz güzel. Emeklilerin ikramiyelerinin yatması, maaşların ödenmesi iyi oldu. Üniversite öğrencileri de memleketlerine döndü. Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmemesi ile tatilciler de evlerinde kaldı. Bundan dolayı da işlerimiz yolunda. Bayram alışverişi de beklediğimizden iyi gidiyor” diye konuştu.




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