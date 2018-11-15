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Çataldağı dağcıları ağırladı

Koza Dağcılık, Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, sonbaharı kuşanan Çataldağı’nda altın yapraklar arasında yürüdü.

Koza Dağcılık, Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, sonbaharı kuşanan Çataldağı'nda altın yapraklar arasında yürüdü.


Dernek Başkanı Ahmet Çetin, 70 dağcıyla beraber hafta sonu Mustafekamlapaşa ilçesindeki Çataldağı'nda yürüdüklerini söyledi. Ahmet Çetin, “Arkadaşımızla sonbaharın renklerini doyasıya gördük. Bu hafta Çataldağı doruklarında ve muhteşem Suçtu şelalesinde yürüdük. Dev gürgen ağaçları arasında sonbaharın güzelliği ve sararıp düşmüş yaprakları karşıladı bizi. Siz de tatil gününüzü alışveriş merkezlerinde stres, sıkıntı içinde değil tabiatta geçirin. Biraz da hürriyetinize zaman ayırın” dedi.

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