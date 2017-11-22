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22 Kasım 2017 12:47

Çatıda çalışan genç, 5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek öldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, çatıda çalışırken 5.

Çatıda çalışan genç, 5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek öldü

22 Kasım 2017 12:47

kattan havalandırma boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti.


Olay bu sabah 09:30 sıralarında Camikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısında meydana geldi. Çatıda çalışan Mehmet Özel (30), havalandırma boşluğunun üzerindeki kaplamanın üzerine bastı. Kaplamanın kırılması üzerine 5. kattan zemine düşen Mehmet Özel için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, evli ve 4 çocuk babası genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Savcının incelemesinin ardından Mehmet Özel’in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, acı haberi alan yakınları göz yaşlarına boğuldu.




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