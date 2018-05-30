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30 Mayıs 2018 22:31

Çatıdan evine iple girmeye çalışırken 5. kattan düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evden uzaklaştırma alan bir kişi, eşinin izin vermemesi üzerine çocuklarını görmek için çatıdan evine iple inmeye çalışırken 5.

Çatıdan evine iple girmeye çalışırken 5. kattan düştü

30 Mayıs 2018 22:31

kattan düşerek ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, 39 yaşındaki Samet Ç., eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme tarafından bir ay uzaklaştırma cezası aldı. Cezasının henüz ilk haftasında özlediği çocukları 2 yaşındaki Ömer ile 3 yaşındaki Elif’i görmek için eşi Rus asıllı Tatyana Ç.’nin ikamet ettiği Baykoca Mahallesi’ndeki evine geldi. 5. kattaki evlerine çıkan Samet Ç., eşinin kapıyı açmaması üzerine öfkelenerek yanındaki halatı alıp 7 katlı binanın çatısına çıktı.


Halatın bir ucunu bacaya, diğer ucunu beline bağlayan adam, 5. katın balkonuna sarktığı sırada halat koptu.


Halatın kopmasıyla yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen talihsiz adam ağır yaralandı.


Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.


Bacakları kırılan adam ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Talihsiz adam yaşam mücadelesi veriyor. Kadın ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Basın mensuplarının sorularına cevap veren Rus asıllı Tatyana Ç., eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir aylık uzaklaştırma aldığını belirterek, kısa süre önce de boşanma davası açtığını ifade etti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.




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