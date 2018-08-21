Çavuşoğlu, bayram namazını Ulu Cami’de kıldı

Namazın ardından basın mensupları ile bayramlaşarak açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen Çavuşoğlu, milletin mağdur ve ihtiyaç sahibi coğrafyalara kurbanları bağışlamasını bu senede bildiğini söyleyerek Türkiye’nin son günlerde kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Tarihin akışının çok hızlandığı bir dönemin içerisinde bulunuyoruz. Özellikle müttefik olarak bildiğimiz ABD’nin Türkiye’yi bir dolar üzerinden kuşatmaya, çevrelemeye, adeta onu boyunduruk altına almaya çalıştığını görüyoruz. Bu bir ekonomik savaştır. Türk milleti 15 Temmuz’da o yüce ruhunu tanklara ve tüfeklere karşı gösterdi. Bu savaştan da sabırla ve özellikle mücadele ederek, birlik beraberliğini göstererek, bugünlerinden üstesinden gelmiştir, gelmeye devam etmektedir. Milletimiz kurban bayramını huzur ve sükun içerisinde kutlamaya devam etsin".