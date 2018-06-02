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02 Haziran 2018 16:28

Çavuşoğlu, gençlik kollarının iftarına katıldı

AK Parti Bursa Gençlik Kolları’nda dünden bugüne görev almış gençler tarafından düzenlenen iftar yemeğine, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldı.

Çavuşoğlu, gençlik kollarının iftarına katıldı

02 Haziran 2018 16:28


“Kuruluşundan bugüne gençlik” adıyla 12.si düzenlenen iftar yemeğine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Milletvekili adayları Ahmet Kılıç ve Atilla Ödünç, önceki dönem il başkanları ve geçmişte AK Parti kadrolarında görev almış gençler de katıldı.


İftar yemeğinde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bugüne kadar kazanılan bütün seçimlerde gençlik kollarının çok önemli bir payı olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu ayrıca, 24 Haziran seçimleri öncesinde genç kadroların gecesini gündüzüne katarak çalışması gerektiğini ve daha önceki seçimlerde olduğu gibi AK Partili gençlerin bu seçime de damga vurup partinin yeni bir zaferine daha katkı koyacağını söyledi.


AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ise AK Parti teşkilatlarında görev alan gençlere teşekkür etti.




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