Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ile birlikte Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nin yapım çalışmalarını inceleyerek, bilgi aldı. Bursa’nın sağlık konusunda ilerlediğini ve bunun da büyük kısmının yardımsever iş adamlarının destekleriyle olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bursa’mızın sağlıkla ilgili taleplerine, ihtiyaçlarına çok önemli bir karşılık verecek olan Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nin inşaat yapım çalışması sürecinin ulaştığı noktayı görmeye geldik. Bursa’mızın köklü ailelerinden olan Sönmez ailesinin bu hastanenin yapımına bugünkü ağabeylik ve büyüklüğünü yapan Celal Sönmez’e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Bursa’mız sadece kamu yatırımlarına merkezi idarenin aktardığı paylarla değil, gerek eğitim alanında gerek sağlık alanında, gerek sosyal içerikli bir takım programlarımızda projelerimizde Bursa’nın hayırseverlerinin istediğimiz zaman destek ve katkısını koyduğunu görmüş olmaktan ziyadesiyle memnun oluyoruz. Burada Ali Osman Sönmez isminin de ilelebet yaşayacak olması çok önemli. Bunun için hayırlı olmasını niyaz ediyorum" diye konuştu.

"260 bin metrekarede, günlük 15 bin kişiye hizmet verecek"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, hastanenin günde 15 bin kişiye hizmet vereceğine belirterek, "Burası bugün Bursa’nın önemli merkez alanlarından bir tanesi ve bütün bölgelere kavşak görevi görmektedir. 260 bin metrekare alanda inşa edilecek hastanenin yüzde 26’sı tamamlanmış durumda. Burası ilave edeceğimiz yoğun bakım yatakları ile beraber toplamda 950 yataklı bir hastane olacak. 300 kişilik yoğun bakım ünitesi burada yer alacak. Neredeyse bir hastaneye tekabül eden yoğun bakım kapasitesi var. Yaklaşık 355 adet tek kişilik konfora sahip odalarda hastalarımız hizmet alacak. Burası yeni doğan bölümü, aynı şekilde yoğun bakım ve onkoloji bölümü olmak üzere hizmet verecek. Burada biz günlük 15 bin kişiyi ağırlayacak poliklinik yapmayı düşünüyoruz. Tabi bu beraberinde burada diğer etkileri ve sıkıntıları getirmesini önlemek adına da, açık ve kapalı 2 bin 222 aracın gireceği otoparkı olacak. Biliyorsunuz şu anda Zübeyde Hanım Doğum Evi, diğer taraftan Çekirge Devlet Hastanesi, çocuk ve onkoloji hizmeti veren dört tane hastanemizi burada birleştiriyoruz" dedi.

"Bu bize dededen ve babadan kalan bir miras, inşallah torunlarıma kadar gidecek"

Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ise, "Sönmez ailesi olarak bir gelenek haline gelmiş olan bu eğitim ve sağlığa katkılarımızın babadan ve dededen başlayan şekilde benden de çocuklarıma ve torunlarıma geçeceğine inanıyorum. Allah’a bin şükür hayır yapmak büyük bir keyif, büyük bir heyecan. Bu hazzı da duyuyoruz ve bunun devamı için çocuklarıma her seferinde tekrarlıyorum. Allah inşallah sağlık ve eğitim konusunda katkılarımızın devamını nasip eder" şeklinde konuştu.