Çavuşoğlu, "Bir milletvekili daha önce genel başkan yardımcılığını yapmış bir zat bizim silahlı insansız hava araçları ile ilgili olarak bir tezvilat ortaya attı kimin ağzıyla konuşuyor, Kandilin ağzı ile konuşuyor, kimin için konuşuyor kandil’deki teröristler için konuşuyor. Kime mesaj gönderiyor, bizim bu mücadelemizden rahatsız olan batılılara mesaj gönderiyor. Ne beklersiniz peki bir siyasi parti olarak bunu ciddiye alarak bu adamla ilgili olarak disiplin mekanizmalarının başlatılmasını bekler misiniz beklemez misiniz beklersiniz. Bu siyasi partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ne yapıyor. Hiçbir şey olmamış gibi onun bu sözlerini destekleyecek mahiyette televizyon ekranlarında milletimizin gözünün içine baka baka bu hainliği bu ihaneti gösterebiliyor" dedi.

Gemlik Belediyesi’nin düzenlediği toplu konut töreninde konuşan Başbakan Yatdımcısı Hakan Çavuşoğlu, ‘Dağda bayırda vahada ve havada terör örgütünün tepesine biniyoruz. Bunu hep mücadele ederek gösteriyoruz ve göreceksiniz bundan nihai noktayı vuracağız ve bunların işini bitireceğiz. Bunu yaparken ne yapıyoruz kendi insansız hava araçlarımızı kullanıyoruz biz yaptık. Çünkü istediğimiz şekilde kullanıyoruz. Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımızı kullanıyoruz. Bunları tespit ediyoruz yukarıdan üzerlerine biniyoruz nefes alacak durumda değiller. Bunların terör örgütü elebaşlarının da telsiz konuşmalarına yansıyan konuşmaları var avlanıyorsunuz diyor teröristlere keklik gibi davranıyorsunuz diyor. Tam da bu mücadeleyi sürdürdüğümüz esnada bir bakıyorsunuz bu sıcak ortamda bunlara tamamen balyozu indirmeye çalıştığımız ortamda içimizden biri ana muhalefet partisinin bir milletvekili daha önce genel başkan yardımcılığını yapmış bir zat bizim silahlı insansız hava araçları ile ilgili olarak bir tezvilat ortaya attı kimin ağzıyla konuşuyor, kandilin ağzı ile konuşuyor, kimin için konuşuyor kandil’deki teröristler için konuşuyor. Kime mesaj gönderiyor, bizim bu mücadelemizden rahatsız olan batılılara mesaj gönderiyor. Ne beklersiniz peki bir siyasi parti olarak bunu ciddiye alarak bu adamla ilgili olarak disiplin mekanizmalarının başlatılmasını bekler misiniz beklemez misiniz beklersiniz. Bu siyasi partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ne yapıyor. Hiçbir şey olmamış gibi onun bu sözlerini destekleyecek mahiyette televizyon ekranlarında milletimizin gözünün içine baka baka bu hainliği bu ihaneti gösterebiliyor. Böyle bir şey olabilir mi’ şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, FETÖ ile ilgili ağzını açtığında FETÖ ağzıyla konuştuğunu ifade eden Çavuşoğlu, ‘PKK ile ilgili bir şey söylediğinde PKK ağzı ile konuşuyor. Biz yerli ve milliyiz biz yola çıkarken ve ondan sonra yapmış olduklarımız icra atlarımızla milletin derdiyle dertlenen bir partiyiz milletin derdiyle dertlenen kadrolarız ama karşımızdaki Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle son dönemde yapmış oldukları ile beraber terör örgütlerinin dertleriyle dertlenen terör örgütünün işlerini kolaylaştırmaya çalışan bir politika izliyor. Maalesef bunu görmeyecek miyiz bunu Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimiz görmeyecek mi içinizde sindirebiliyor musunuz. Teröristlerle yapmış olduğumuz mücadeleye gölge düşürmeye çalışanları İçinize sindirebiliyor musunuz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, bilinen Cumhuriyet Halk Partisi, olmaktan çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu bir parti olmaktan çoktan çıkmıştır. Kılıçdaroğlu’nun elinde herkesin kullanışlı bir aleti haline gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü olarak çıktığı yerde bir tarafına FETÖ’yü diğer tarafına HDP’lileri alarak bu yürüyüşü yapmaktadır. Diğer taraftan adalet kurultayı yaparken şehitlerimizin üzerinde alem yapmayı da kendilerine yakıştırmışlardır. Bu milletle bu şekilde barışamazsınız’ diye konuştu.

‘CHP’ye oy verenler bugün utanç duyuyorlar’

Ben buradan bir çağrıda bulunmak istediğini belirten Çavuşoğlu, ‘Siz ana muhalefet partisinin liderisiniz ana muhalefet partisi bu ülkede 11 milyon oy alıyor. Eminim bu 11 milyon oyu veren sahipleri bugün yaşananlardan dolayı çok büyük bir hicap duyuyorlar. Büyük bir utanç duyuyorlar aklınızı başınıza toplayın bu ülke hepimizin ortak paydası terör örgütleri hepimiz için ortak bir tehdit olması gerekiyor. Ama siz terör örgütlerini arkalarsanız terör örgütleri üzerinden bugünkü meşru iktidarı alt edebileceğinizi ve ona zarar verebileceğinizi batılılarla yapmış olduğunuz işbirliği çerçevesinde Türkiye’yi zor durumda bırakacağınızı düşünürseniz. Bu millet asla ve asla size itibar etmez etmeyecektir de 25 Eylül’de Kuzey Irak’ta bir referandum var bütün herkesin karşı çıkmasına rağmen Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri bundan asla vazgeçmek istemiyor. Bugün Ortadoğu adeta keşkeler mezarlığına dönmüştür. Göreceksiniz takınılan bu tutum yapılacak bu davranış mutlaka bir keşkeler mezarlığının bir mensubu olacak. Biz biliyoruz ki bölgede Türkiye kuşatılmak isteniyor bir terör koridoru ile Türkiye’nin içerisinde manipülatif ve provokatif eylemler yapılmak isteniyor Türkiye’nin iç barışını ve huzurunu çözülmek istendiğini biz görüyoruz’ dedi.