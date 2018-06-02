AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığının Beşevler BURFAŞ Tesisleri’nde düzenlediği iftar programına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, iftara katılan yaklaşık 2 bin vatandaşa seslendi. 24 Haziran’dan sonra değişen Cumhurbaşkanlığı sisteminin tatbikiyle Türkiye’yi yeni ufuklara taşıyacaklarını belirten Çavuşoğlu, "AK Parti’de sandıklar kapanır, sonraki seçimlere pazartesi sabahından hazırlık başlar. Bir tarafta Cumhurbaşkanımızı seçeceksiniz, diğer tarafta da Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizleri temsil edecek olan AK Parti milletvekili adaylarını seçeceksiniz. Bir istiyoruz ki yeni dönemde güçlü bir yasama ve meclis olsun. Diğer tarafta güçlü bir yürütme olsun. Bölgesinde küresel anlamda söz sahibi olan, edilgen değil, kendisine empoze edilen politikalarla hareket eden bir Türkiye değil, artık tam bağımsız, yerli ve milli eksende kendi dış politikasını belirleyen, stratejik sektörlerde de ’o ne der, bu ne der’ kaygısı taşımadan tamamen kendi menfaat ve çıkarlarına odaklı hizmet anlayışı geliştiren bir Türkiye olsun. Allah’ın izniyle 24 Haziran’dan sonra aralayacağımız kapı Türkiye’nin bu niteliklerine işaret ediyor. Türkiye 24 Haziran’dan sonra 16 yıldan bu yana sağladığı başarılarını kurumsal bir yapıya kavuşturacak, daha sağlam bir şekilde tahkim edecek. Türkiye bölgesinde güçlü bir aktör olarak ve rol alarak daha fazla ilerlemeye devam edecektir" dedi.

Türkiye’nin vesayet odakları ve çeşitli tuzaklarla mücadele ede ede bugünlere kavuştuğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Şimdi bundan sonra şahlanma vakti. Göreceksiniz Türkiye bundan sonraki süreçte daha hızlı ilerleyecek. Bir daha 3, 7 veya 4 kat büyümek için Türkiye’nin 16 yıla ihtiyacı olmayacak. Türkiye’ye bundan sonraki süreçte 4 kat büyümek için belki de 5 yıl yeterli olacak. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım" diye konuştu.

İftar programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, AK Parti Bursa milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.