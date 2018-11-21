Çay davetinde Erdoğan'a hediye

Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, kendisini gerek sosyal medya hesaplarından, gerekse de diğer mecralardan çaya davet eden hemşerilerinin evine misafir oluyor. Sargın'a son ev ziyaretinde, Sevda ve Mehmet çifti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere hediye takdim edildi.

Belediye Başkanı Osman Sargın, hemşerilerinin sosyal medya hesaplarından yaptığı çay davetlerine katılıyor. Her gün makamında vatandaşlarla görüşen Osman Sargın, esnaf, oda, halk pazarı ve mahalle gezileri ile de hemşerilerinin taleplerine kulak veriyor. Sargın, kendisinin sosyal medya hesaplarından çaya davet eden hemşerilerinin evlerine de misafir oluyor. Başkan Osman Sargın, ziyaret turlarına Yeni Mahalle'de ikamet eden Sevda ve Mehmet çiftine konuk olarak devam etti. Ziyarette aileyle birlikte çay içip sohbet eden Sargın, hâl hatır sordu, talepleri dinledi. Sevda ve Mehmet çifti, mahkûmlar tarafından hazırlanarak kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere verilen hediyeyi Belediye Başkanı Osman Sargın'a teslim etti.

Tanışıklık hukukunu güçlendirirken yeni gönüller de kazanmaya çalıştıklarını belirten Sargın, şöyle konuştu: “Hemşeri hukukunun güçlenmesi için çabalıyoruz. İyi günlerinde kötü günlerinde hep onlarla beraber oluyoruz. Sosyal medya üzerinden ve diğer mecralardan vatandaşlarımızın çay davetlerini geri çevirmeyerek, onlarla bir araya geliyoruz. Her şey geliyor geçiyor, önemli olan güzel hatıra bırakabilmek. Bütün temaslarımızda hep buna dikkat ediyoruz” dedi.