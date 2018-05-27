Çaylı Merkez Cami yenilenerek hizmete açıldı

İbadethanelere önem verdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Çaylı Merkez Cami’nin ihtiyaçlarını gidermek bizim için bir görevdi” dedi.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri amacıyla ibadethanelere ve camilere destek olmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi’nin bakım ve onarımını yaparak ek yapı, şadırvan ve tuvalet kazandırdığı Çaylı Merkez Cami, yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ve Çaylı Mahalle Muhtarı Hasan Arslan ile birlikte Çaylı Merkez Cami’nde incelemelerde bulundu. Yapılan düzenlemelerle birlikte vatandaşların daha rahat bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirebileceklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Çaylı Merkez Cami’nin ihtiyaçlarını gidermek bizim için bir görevdi” dedi.

İbadethanelere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, bu yönde yapılan hizmetlere ilişkin bilgiler paylaştı. Başkan Bozbey şöyle konuştu: “2004 yılından beri, Nilüfer’deki tüm ibadethaneleri, camileri temizliyoruz. Bursa’da ilk kez cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak sunan belediye biziz. Defin ruhsatlarında 7/24 vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi, ücretsiz cenaze nakil aracı temin ediyoruz. Ve yine yıllardır, dayanışma amacıyla cenaze evine yemek gönderiyoruz. İmam istihdam ederek, Türkiye’de örnek bir uygulama başlattık. Yurttaşlarımızın, cenaze evinde bir dua edilmesi gibi, en önemli gereksinimini karşılıyoruz. Yine, camilerimizin temel atma, hafriyat, çevre düzenlemesi gibi gereksinimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Nilüfer’deki tüm camilerimize, bank, piknik masası gibi ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı oluyoruz. Ayrıca cami bahçelerinin temizliği, çim ekimi ve biçimi, ağaç ve çalı bitkisi budama; mevsimlik çiçek ve çalı bitkisi dikimi ile bahçe düzenlemelerini yapıyoruz”

Başkan Bozbey, Çaylı Mahallesi’ne önemli hizmetler yaptıklarını belirterek, tüm hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

Çaylı’da iftar birlikteliği

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, daha sonra Çaylı Mahalle sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Masaları tek tek dolaşan Başkan Mustafa Bozbey, vatandaşların Ramazan ayını kutladı. Çaylı Mahallesi sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşandığı iftarda, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi.