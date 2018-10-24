Cedric Bakambu: "Bursaspor'a gel Mesut Özil"

Bursaspor'un eski yıldızı Cedric Bakambu, sosyal medyadan Mesut Özil'e seslendi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bursaspor'a gel Mesut Özil" ifadesini paylaştı.

2014-2015 sezonunda Bursaspor'un formasını terleten Cedric Bakambu, Bursaspor ile bağlarını koparmıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık Bursaspor paylaşımları yapan Demokratik Kongolu forvet, bu kez de Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'e çağrıda bulundu. "Bursaspor'a gel Mesut Özil" paylaşımında bulunan Bakambu, bu paylaşımı ile yeşil beyazlı camia tarafından büyük ilgi gördü.