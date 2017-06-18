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18 Haziran 2017 14:04

Çekirge Meydan Proje Yarışmasında 2. etaba geçildi

Osmangazi Belediyesi’nin, Çekirge Meydanı’na yepyeni bir görünüm kazandıracak Çekirge Meydanı Proje Yarışması’nda 2.

Çekirge Meydan Proje Yarışmasında 2. etaba geçildi

18 Haziran 2017 14:04

etaba gelindi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, jüri başkanı ve Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk’ün anlatımıyla projeleri detaylı bir şekilde inceledi.


Bursa’ya değer katan projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Osmangazi Belediyesi, yaya ve araç ulaşımının en yoğun olduğu Çekirge Meydanı’nı rahatlatmayı hedeflediği ‘Çekirge Meydan Proje Yarışması’nda 2. etap ile sona gelindi. Soğanlı Kültür Merkezi’nde bir araya gelen jüri 2. etaba kalan 7 proje arasında değerlendirme yaparken, Başkan Mustafa Dündar da projeler üzerinde incelemelerde bulundu. Sonuçların 20 Haziran’da belli olacağı yarışmada jüri, 3 gün boyunca projeler üzerinde kavramsal, bağlamsal, teknik ve uygulanabilirlik yönlerine bakarak değerlendirmelerde bulunacak.


Projeleri inceledikten sonra açıklamada bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyemiz’in Çekirge Meydan düzenlemesiyle ilgili başlatmış olduğu yarışma projesinin ilk bölümüne 46 eser katıldı. İncelemeler sonucu da 46 eserden ön eleme yapılarak 7 esere düşürüldü. Şu an jüri üyelerimiz, burada 7 eser üzerinde çalışıyorlar. Yapılan incelemeyle dereceye girenleri belirleyecekler. Tabi bu eserler ortaya çıkınca yine kamuoyuyla bir sergiyle paylaşılacak. Vatandaşların düşünceleri de alınacak” diye konuştu.


Başkan Dündar, yapılan çalışmanın bölgenin tarihi dokusunu korumaya ve trafik akışının düzenlenmesine yönelik olduğunu belirterek, “Hem yaya hem de araç trafiği akışının düzenlenmesine yönelik de birçok konu gözetilerek yapılan bir çalışma. Sonuçta inşallah güzel uygulanabilir bir proje ortaya çıkar. Böylece o bölgenin rahatlamasına, o bölgenin tarihi kimliğiyle bugünkü dokusunun korunmasına vesile olacak bir proje çıkar” dedi.


Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk ise, Çekirge Meydan Proje Yarışması’nın 2. jüri değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, “3 gün sürecek çalışmamızın sonucunda, 7 proje arasında ödül derecelendirmesi yapacağız. 1., 2., 3.’lük ve mansiyon ödülleri belirlenecek. Bu o kadar kolay bir iş değil. Değerlendirme kriterlerimiz, uygulanabilirlik, Bursa’nın yeşili, ulaşım kararları, yaya, araç karşılaşmaları, bunların hepsine ve ürün kentsel tasarım ürününün kendi içinde bütünlüğü, bağlamsal kavramsal teknik ve teknolojik özellikleriyle birlikte en doğru kararı vermek üzere önümüzdeki 2 gün daha çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.




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