Çekirge Meydanı Proje Yarışması’nda ödüller veriliyor

Osmangazi Belediyesi’nin Çekirge Meydanı’na yepyeni bir görünüm kazandırmak amacıyla düzenlediği Çekirge Meydanı Proje Yarışması, 31 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak başladı. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen yarışmaya 42 proje başvuru yaptı. Başkanlığını Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk’ün yaptığı jüri üyelerinin birinci aşama değerlendirmeleri sonucunda 7 proje ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. Yarışmanın ikinci aşamasında ise kendi aralarında yarışan 7 proje arasından ilk üç sıraya giren ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan projeler belirlendi. Yarışmanın ikinci aşama sonuçları 20 Haziran 2017 tarihinde açıklandı.

Yarışmada birincilik ödülünü 19268 rumuzu ile Hayrettin Günç ve ekibi alırken, ikincilik ödülünü 63718 rumuzu ile Kadir Uyanık ve ekibi aldı. Üçüncülük ödülünü ise 75132 rumuzu ile Cihan Sevindik ve ekibi elde etti. Mansiyon ödülleri ise birinci mansiyon Fbate rumuzu ile Tevfik Tozkoparan ve ekibi, ikinci mansiyon 41207 rumuzu ile Irmak Kalkan ve ekibi, üçüncü mansiyon 12775 rumuzu ile Evren Bağbuğ ve ekibi, dördüncü mansiyon ise 53024 rumuzu ile İrem Uslu ve ekibi şeklinde oldu.

Yarışmada dereceye giren proje sahipleri için düzenlenecek ödül töreni ve kolokyum, 9 Temmuz Pazar günü saat 14.00’de Soğanlı Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kolokyum ve ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra jüri üyeleri ve yarışmaya başvuru yapan tüm projelerin sahipleri katılacak. Yarışmada birinciliği elde eden projenin sahibi Hayrettin Günç ve ekibinin projeleri hakkında bir sunum yapacağı kolokyumda, jüri üyeleri ile yarışmaya katılan proje sahipleri arasında soru cevap şeklinde bir de oturum gerçekleştirilecek.