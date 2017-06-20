Çekirge Proje Yarışması’nın sonuçları belli oldu

Jüri değerlendirme çalışmalarının 1. ve 2. aşamaları Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Asıl Jüri üyeleri Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Prof. Dr. Alper Çabuk, Doç. Dr. Beyhan Bayhan, Turgut Yalkı, Han Tümertekin, Ömer Selçuk Baz, Osman Ayradilli, Yedek Jüri üyeleri, Dr. Murat Özyaba, Sevilay Çetinkaya, Meltem Akyazı, İlke Çalışkan, Danışman Jüri Üyeleri Mustafa Dündar, Hasan Hüseyin Erdönmez, Cem Kürşat Hasanoğlu, Ali Uzsezer, Sezai Özokutanoğlu, Selahattin Dinç, Yard. Doç. Dr. Doğan Yavaş, Raportörler; Dilek Altan Türkmen, Gökşen Yücedağ, Fulya Türkmen’in katılımıyla tam ve eksiksiz olarak toplandı.

Jüri, yarışmaya gönderilen 46 adet projeden son 7 projeyi tespit etti. Değerlendirmeler, raportörlük tarafından verilen proje numaraları üzerinden yapılırken, son 7 proje arasından da dereceler belirlendi. Yarışmada 1.’lik ödülünü 19268 rumuzu ile Hayrettin Günç ve ekibi alırken, 2.’lik ödülünü 63718 rumuzu ile Kadir Uyanık ve ekibi aldı. 3.’lük ödülünü ise 75132 rumuzu ile Cihan Sevindik ve ekibi aldı. Mansiyon ödülleri ise 1. mansiyon Fbate rumuzu ile Tevfik Tozkoparan ve ekibi, 2. mansiyon 41207 rumuzu ile Irmak Kalkan ve ekibi, 3. mansiyon 12775 rumuzu ile Evren Bağbuğ ve ekibi, 4. mansiyon ise 53024 rumuzu ile İrem Uslu ve ekibi şeklinde oldu.

Yarışma sonunda 1.’ye 100 bin, 2.’ye 60 bin, 3.’ye 40 bin, mansiyonlarda ise 1’inciye 30 bin, 2’inciye 25 bin, 3’üncüye 20 bin ve 4’üncüye 15 bin lira ödül verilecek.

Yarışmanın 2. etabının değerlendirmelerinde projeleri tek tek inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çekirge Meydan Proje Yarışması ile yaya ve araç ulaşımının en yoğun olduğu Çekirge Meydanı’nı rahatlatmayı hedefledik. Jürimiz, geçtiğimiz günlerde sabahın erken saatlerinden akşam 22.00’a kadar sıkı bir çalışma ve değerlendirme yaparak son 7 proje üzerinde ciddi incelemelerde bulundu. Projelerin değerlendirilmesinde bizim için önemli olan kriterlerde en önemli unsur uygulanabilir bir çalışma olmasıydı. Jürimiz, dereceleri belirledi ve bizler de önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşıp vatandaşlarımızdan da görüş alacağız. Ben yarışmaya katılan tüm katılımcılara ve jürimize çok teşekkür ediyorum. Bursa’mız için hayırlı olsun” diye konuştu.