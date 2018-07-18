Çelik BUSKİ personeliyle kahvaltıda buluştu

BUSKİ’nin Yenişehir şantiyesindeki kahvaltıya BUSKİ İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanı Ali Aydın, Şube Müdürü Hüseyin Kaygısız ve işçiler katıldı. Belediye Başkanı Süleyman Çelik, belediye birimlerini sık sık ziyaret ettiğini belirterek, “BUSKİ’yi ziyaret edememiştik. Bugün içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisiyle çevre kirliliğinin önüne geçerek, gelecek nesillere sağlıklı bir miras bırakmak için çalışan BUSKİ personelimizle bir araya geldik. Fedakârca çalışmalarından dolayı ilçem adına kendilerine teşekkür ediyorum. Hakikaten BUSKİ gerek ilçe merkezimizde, gerekse köylerde çok ciddi yatırımlara imza attı. Merkezde ve kırsalda bütün meseleleri tek tek aşıyoruz. Bunda çalışanlarımızın payı çok büyük. Kendilerine teşekkür ettim. Bu güzel ilçeye hizmetlerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundum” dedi.