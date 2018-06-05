Çelik kasa hırsızları güvenlik kamerasında

İçerisinde altın ve nakit para bulunan çelik kasayı işyerinde elleriyle koymuş gibi bulan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta sonu sahur saatlerinde Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde simit fırınına giren yüzü maskeli iki hırsız direkt olarak işyerinde bulunan çelik kasaya yöneldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayında, zanlıların arka kapıyı tornavida ile açarak içeri girmesi dikkat çekti.

Çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran hırsızlar, 3 dakika içinde kasayı geldikleri hafif ticari araca yükleyerek kaçtılar. İşyerine öğle saatlerinde gelen fırın çalışanı, olayı fark ederek polise başvurdu.

Çalışanı tarafından hırsızlık olayının fark edildiğini belirten işletmeci Murat Özen, “Öğle saat 13.00 sıralarında fırına çalışmaya gelen arkadaşımız, kasanın yerinde olmadığını fark ediyor. Arkadaşımızın haber vermesi üzerine fırına geldik. Emniyete haber verdik. Kamera kayıtlarını inceledik. Kamera kayıtlarında hırsızların iki kişi olduğunu, ara sokaktan gelip gece saat 02.55 sıralarında çok rahat bir şekilde içeriye girdikleri görülüyor. Sanki daha önceden yerini biliyorlar gibi kasayı buluyor ve götürüyorlar. Şu an olayın şokundayız. Altın, mücevher ve nakit para olmak üzere yaklaşık 90-100 bin lira arasında bir zararımız var” şeklinde konuştu.