Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 13:24

Çelik kasa hırsızları güvenlik kamerasında

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyette bulunan simit fırınına giren iki hırsız tonlarca ağırlıktaki çelik kasayı götürdü.

Çelik kasa hırsızları güvenlik kamerasında

05 Haziran 2018 13:24

İçerisinde altın ve nakit para bulunan çelik kasayı işyerinde elleriyle koymuş gibi bulan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, geçen hafta sonu sahur saatlerinde Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde simit fırınına giren yüzü maskeli iki hırsız direkt olarak işyerinde bulunan çelik kasaya yöneldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayında, zanlıların arka kapıyı tornavida ile açarak içeri girmesi dikkat çekti.


Çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran hırsızlar, 3 dakika içinde kasayı geldikleri hafif ticari araca yükleyerek kaçtılar. İşyerine öğle saatlerinde gelen fırın çalışanı, olayı fark ederek polise başvurdu.


Çalışanı tarafından hırsızlık olayının fark edildiğini belirten işletmeci Murat Özen, “Öğle saat 13.00 sıralarında fırına çalışmaya gelen arkadaşımız, kasanın yerinde olmadığını fark ediyor. Arkadaşımızın haber vermesi üzerine fırına geldik. Emniyete haber verdik. Kamera kayıtlarını inceledik. Kamera kayıtlarında hırsızların iki kişi olduğunu, ara sokaktan gelip gece saat 02.55 sıralarında çok rahat bir şekilde içeriye girdikleri görülüyor. Sanki daha önceden yerini biliyorlar gibi kasayı buluyor ve götürüyorlar. Şu an olayın şokundayız. Altın, mücevher ve nakit para olmak üzere yaklaşık 90-100 bin lira arasında bir zararımız var” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç