Çeltikçi'de asfalt sevinci

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mahalle olan köylerde asfalt çalışmaları devam ediyor.

Çeltikçi Mahallesi'nin 4 yıldan bu yana devam eden asfalt hasreti nihayet sona erdi. Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Hikmet Avşar, 4 yıldan bu yana yazın toz kışın da çamurdan bıktıklarını belirterek, “Nihayet bu sıkıntımız Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından halledildi. Toplam 3 kilometre asfalt döküldü. Başta Yenişehir Belediye Başkanımız Süleyman Çelik olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mahallelerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu giderlerinin de tamamlandığını belirten Hikmet Avşar, “Asfalt da yapıldı. İnşallah mahallemizin uzun yıllar bir sıkıntısı olmayacak” diye konuştu.

İlçenin önde gelen mahallelerinden olan Çeltikçi 190 hane ve 900 nüfusa sahip.