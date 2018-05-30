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30 Mayıs 2018 16:35

Cerrah Sanayi Bölgesi Yenice OSB’ye katılacak

İnegöl’de Islah OSB süreci devam eden Cerrah Sanayi Bölgesi’nin 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılan değişiklik sebebiyle Yenice OSB’ye katılması için harekete geçildi.

Cerrah Sanayi Bölgesi Yenice OSB’ye katılacak

30 Mayıs 2018 16:35

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yönetim kurulu toplantısında konu masaya yatırıldı.


İTSO’nun önceki akşam yapılan Yönetim Kurulu toplantısına Yenice OSB Başkanı Hasan Altunbaş ve Cerrah Sanayi Bölgesi (CERSİAD) Başkanı Zahit Şükrü Ezim’de davetli olarak katıldı. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İnegöl’ün planlı sanayileşme konusunda Türkiye’de örnek gösterildiğini söyledi. Uğurdağ, Cerrah Sanayi Bölgesi’nin biran önce OSB olmasını arzuladıklarını belirterek, “Şimdi bu sürecin hızlanması yönünde önümüze bir fırsat çıktı. Bunu değerlendirmek için toplantı yapıyoruz” dedi.


İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, oda olarak Yenice OSB’nin kuruluşunda etkin rol aldıklarını ve bölgenin yüzde 88’lik pay ile kurucu ortağı olduklarını ifade etti. İnegöl’ün planlı sanayileşme konusundaki kararlılığının devam ettiğine dikkat çeken Yavuz Uğurdağ şunları söyledi:


"Türkiye’nin ilk ilçe OSB’si ilk Ağaç İşleri Mobilya İhtisas OSB’si İnegöl’de kuruldu. Yenice Sanayi Bölgemiz, 2012 yılında çıkan kanun sonrasında Islah OSB başvurusunu yapıp OSB statüsü kazandı ve Islah sürecini de hızla tamamladı. Şimdi Cerrah Sanayi Bölgemiz’inde biran önce OSB olması arzusundayız. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yaklaşık 10 gün önce, OSB Kanunu’nun ilgili yönetmeliğinde 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olan bir değişiklik yapıldı. Bu sayede Cerrah Sanayi Bölgesi ile Yenice OSB’nin birleşmesi mümkün oldu. Yenice OSB hak kaybetmiyor, Cerrah Sanayi Bölgesi’nin OSB statüsü kazanması hızlanıyor. Daha geniş alana yayılmış, güçlü bir OSB’miz olacak. Birleşme konusunda Yenice OSB ve CERSİAD istekli. İTSO yönetim kurulu olarak, bu sonuçtan çok memnun olduk."


CERSİAD Başkanı Zahit Şükrü Ezim ise, 4562 sayılı Kanun çerçevesince çıkarılan OSB Yönetmeliğinin geçici 5. Maddesinde değişiklik yapıldığını, böylece Cerrah Sanayi Bölgesi’nin Yenice OSB ile birleşmesinin mümkün hale geldiğini söyledi. Ezim, “Önümüze böyle bir fırsat çıktı. Birleşmenin hem bizim, hem de Yenice OSB için önemli avantajları olacak” dedi. Yenice OSB Başkanı Hasan Altunbaş’ta Cerrah Sanayi Bölgesi ile birleşmenin Yenice OSB’nin gücünü daha arttıracağını vurguladı.




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