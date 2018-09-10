Cesetli sergi ürküttü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, PİST 16 Modifiye Araç Sevenler Derneği tarafından “Biber Festivali”nde açılan kaza sergisi izleyenleri ürküttü.

Biber Festivali kanlı bir kazaya sahne oldu. PİST 16 Modifiye Araç Sevenler Derneği tarafından 5. Uluslararası Altın Biber Festivalinde açılan kaza sergisi izleyenleri korkuttu. Yerde kanlı kefene sarılı hâlde yatan mankeni görenler gerçek kaza zannetti.

PİST16 Modifiye Araç Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Aşık, maksatlarının bir gerçeğe dikkat çekmek olduğunu belirterek, “Açtığımız modifiye araç sergisinde kaza yapmış süsü verdiğimiz aracın önüne ölmüş bir insan maketi koyduk. Aracın önüne de hız felakettir yazdık. Bu araç çok ilgi çekti. İnsanlarımızı aşırı hız yapmamaları için ikaz etmiş olduk. Bu tür sergiler insanları etkiliyor. Yüzlerce insan uzun süre bu aracın başından ayrılamadı. Gayemize ulaşmış olduk” dedi.