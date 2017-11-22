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22 Kasım 2017 20:25

CEV Challenge Cup: İnegöl Belediye - Olympiacos Pire: 0-3

CEV Challenge Cup ikinci tur ilk karşılaşmasında İnegöl Belediyespor, evinde ağırladığı Yunanistan temsilcisi Olympiacos Pire’ye 3-0 yenildi.

CEV Challenge Cup: İnegöl Belediye - Olympiacos Pire: 0-3

22 Kasım 2017 20:25



Salon: İnegöl


Hakemler: Aliaksandr Sudzyeu (Belarus) xxx, CedricGrellier xxx (İsviçre)


İnegöl Belediye: Gökhan Çatal xx, Siarhei Antanovich xx, Mehmet Almaz xx, Cansın Hacıbekiroğlu xx, Gazmend Husaj xx, NielsKlapwijk xx (Caner Dengin xx, İbrahim Ersin Başaran xx, Anıl Tokat xx, Ceyhun Zafer Tendar xx)


Olympiacos Pire: MikkoOivanen xxx, Georgios Petreas xxx, Marcus Böhme xxx, Fabian Drzyzgat xxx, Todor Aleksiev xxx, Jeroen Rauwerdink xxx (Georgios Stefanou xxx, Theologos Darius xxx, Kostantinos Stivachtis xxx, Konstantin Christofidelis xxx, Nikos Zoupani xxx)


Setler: 23-25, 14-25, 18-25


Süre: 75 Dakika (30, 21, 24)




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